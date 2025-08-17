Τζάλοβιτς: «Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας... οδικός χάρτης για τον ΠΑΟΚ»

Ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, σημείωσε ότι η εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, αποτελεί το παράδειγμα για τους Κροάτες ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Ριέκα:

Για την ήττα από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είδατε και μόνοι σας ότι μπήκαμε υπνωτισμένοι στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε την ενέργεια και δεν ήμασταν όπως θέλαμε. Αυτή η ενέργεια ήταν σημαντική για εμάς, αλλά δεν ήταν σωστή, το παιχνίδι με τη Σέλμπουρν άφησε το στίγμα του, και μας έλειψε και ο Πέτροβιτς στην μεσαία γραμμή.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο, φέραμε νέους παίκτες από τον πάγκο (σ.σ έκανε τρεις αλλαγές στην α ανάπαυλα) και είχαμε κάποια νέα ενέργεια. Πιστέψαμε ότι θα βάλουμε ενα γκολ, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες και συγχαίρω την Ντιναμό για τη νίκη».

Για τον ΠΑΟΚ: «Το δεύτερο ημίχρονο είναι ένας οδικός χάρτης για τον ΠΑΟΚ, έτσι θέλαμε να παίξουμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Η Ντιναμό εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της, ενώ εμείς όχι. Αν είχαμε πετύχει ένα γκολ, όλα θα ήταν διαφορετικά. Είναι σαφές ότι η Ντιναμό δεν παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι σημαντικό να ξεκουραστούμε καλά και να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη».

Για την υποστήριξή των φιλάθλων της Ριέκα: «Λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτούς, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα παραταχθούμε έτσι απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Θα κάνουμε τα πάντα για να φανούμε όπως κάναμε σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο.

Υπήρχε μεγάλη πίεση λόγω της παρουσίας μας στην Ευρωπη αυτό το καλοκαίρι. Κερδίσαμε δύο τρόπαια πέρσι και μας έλειπε ένα βήμα για την πρόκριση στους ομίλους, γιατί νομίζω ότι η Ριέκα το αξίζει. Θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε πέρα με τον ΠΑΟΚ και θα δούμε τι θα συμβεί».