Ισοπαλία στη Βαλένθια - Nίκη στο φινάλε για την Αλαβές

Ισόπαλη με 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ η Αλαβές πανηγύρισε στις καθυστερήσεις τη νίκη με 2-1 επί της Λεβάντε, στην 1η αγωνιστική της La Liga.

Στο “Μεστάγια”, όλα έγιναν σε τρία λεπτά για Βαλένθια και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι “Νυχτερίδες” προηγήθηκαν με τον Ντιέγκο Λόπεθ στο 57ο λεπτό, αλλά δεν πρόλαβαν να το χαρούν διότι στο 60΄ ο Τακεφούσα Κούμπο ισοφάρισε για τους Βάσκους.

Στη Βιτόρια, η Αλαβές πήρε προβάδισμα κόντρα στη Λεβάντε, με τον Τόνι Μαρτίνεθ στο 36΄. Η ισοφάριση ήρθε στο 68ο λεπτό από τον έμπειρο μπακ, Τζέρεμι Τόλγιαν. Τη λύτρωση για τους γηπεδούχους έφερε στο 2ο λεπτό τον καθυστερήσεων ο Αργεντινός αμυντικός, Ναουέλ Τενάλια.

Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη La Liga:

Παρασκευή 15 Αυγούστου

Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Βιγιαρεάλ – Οβιέδο 2-0

Σάββατο 16 Αυγούστου

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3

Αλαβές – Λεβάντε 1-1

Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Κυριακή 17 Αυγούστου

18:00 Θέλτα – Χετάφε

20:30 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλλη

22:30 Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Δευτέρα 18 Αυγούστου

22:00 Έλτσε – Μπέτις

Τρίτη 19 Αυγούστου

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα