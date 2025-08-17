Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια: «Ηρθα για τίτλους!»

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν έφτασε στην Ελλάδα και απομένει μόνο το τυπικό σκέλος της σπουδαίας μεταγραφής, την οποία το SDNA σας μετέφερε, με απόλυτη αξιοπιστία βήμα προς βήμα, σε όλα της τα στάδια.

Πάτησε Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο 28χρονος διεθνής Ιταλός πλάγιος αμυντικός, Ντάβιντε Καλάμπρια!

Το μόνο που απομένει για να φορέσει ο πρώην αρχηγός της Μίλαν την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι είναι να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της σπουδαίας μεταγραφής, την οποία το SDNA σας μετέφερε, με απόλυτη αξιοπιστία από τη στιγμή που μπήκε στην τελική ευθεία, βήμα προς βήμα, σε όλα της τα στάδια.

Ο Καλάμπρια, που προβλέπεται να καλύψει το κενό της αποχώρησης του Γιώργου Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο των μετόπισθεν του Παναθηναϊκού, αφίχθη στις στο «Ελ. Βενιζέλος» με καθυστέρηση.



Στις πρώτες του δηλώσεις υπογράμμισε ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό για να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους, ενώ αναφέρθηκε και στους λόγους που επέλεξε το τριφύλλι για να συνεχίσει την καριέρα του μετά από 16 χρόνια παρουσίας στη Μίλαν!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 28χρονος Ιταλός άσος: «Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Επέλεξα τον Παναθηναϊκό για μία νέα αρχή, μία νέα περιπέτεια στην καριέρα μου. Ηθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, κάτι νέο εκτός από το ιταλικό πρωτάθλημα στην καριέρα μου. Είμαι έτοιμος για νίκες και τίτλους με τον Παναθηναϊκό. Είμαι προετοιμασμένος να ενταχθώ σε αυτή την προοπτική.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της διοίκησης για τη μεταγραφή μου, γιατί έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν! Πρέπει να σας πω ότι μίλησα αρκετές φορές με τον Φίλιπ Τζούρισιτς, τον οποίο γνωρίζω καλά. Τώρα πάμε για επιτυχίες. Ξεκινώντας από το να μπούμε στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Η Μίλαν έχει θερμούς οπαδούς. Το ίδιο και η Μπολόνια με την οποία έχω αγωνιστεί για λίγους μήνες. Ξέρω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι πολύ θεσμοί επίσης και ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά τα ιατρικά τεστ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028 που θα του αποφέρει σε βάθος τριετίας το ποσό των 6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και πριμ υπογραφής προς τους εκπροσώπους του.

