Ο Σιντιμπέ… πάγωσε τη Νίκαια και χάρισε το πρώτο τρίποντο στην Τουλούζ

Με γκολ του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ στο 89ο λεπτό, η Τουλούζ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Νις, σε ένα παιχνίδι που όλα έδειχναν πως όδευε προς μια «λευκή» ισοπαλία.

Πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Τουλούζ στην πρεμιέρα της στη Ligue 1, αφού επικράτησε με 1-0 της Νις μέσα στην «Allianz Riviera».

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, χωρίς σπουδαίες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Η σημαντικότερη στιγμή ήταν για τη Νις στο 56ο λεπτό, όταν ο εξαιρετικός 20χρονος τερματοφύλακας της Τουλούζ, Γκιγιόμ Ρέστες, απέκρουσε το σουτ του Μπουνταουί.

Στο 89΄, όμως, ήρθε ο πολύπειρος και γνωστός τόσο στο ελληνικό -από τη θητεία του στην ΑΕΚ- όσο και στο διεθνές ποδοσφαιρικό κοινό, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, να κρίνει την αναμέτρηση υπέρ της ομάδας του.