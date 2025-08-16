«Λαβωμένη» Ριέκα ενόψει ΠΑΟΚ: Ήττα στο ντέρμπι με την Ντιναμό!

Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Δικέφαλο στο πρώτο ματς για τα play off των προκριματικών του Europa League, η Ριέκα έδειξε τις αδυναμίες της στο ντέρμπι με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, γνωρίζοντας την ήττα με 0-2.

Η Ριέκα ξεκίνησε με τον Ζλόμισλιτς κάτω από τα δοκάρια, τον Όρετς δεξιά και τον Ντέβετακ αριστερά στην άμυνα, ενώ στα στόπερ έπαιξαν οι Μαϊστόροβιτς και Ράντελιτς.

Στο 4-2-3-1 του Τζάλοβιτς, ο Τιάγκο Ντάντας είχε δίπλα του τον Γιάνκοβιτς, ενώ η τριάδα πίσω από τον φορ απαρτίστηκε από τους Εντοκίτ (δεξιά), Ρουκάβινα (αριστερά) και Φρουκ (επιτελικός). Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Άντε Ματέι Γιούριτς.

Η Ριέκα είχε μόλις μία αλλαγή σε σχέση με το ματς κόντρα στη Σέλμπουρν στην Ιρλανδία, αναγκαστική, καθώς ο βασικός χαφ Ντέγιαν Πέτροβιτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές μετά την αποβολή του με την Όσιγιεκ στην 2η αγωνιστική.

Το ματς δεν ξεκίνησε καλά για την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, αφού στο 24ο λεπτό ο Μπέλιο άνοιξε το σκορ για την Ντιναμό, με τον ίδιο παίκτη να διπλασιάζει το προβάδισμα των φιλοξενούμενων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 31'.

Το 0-2 ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με την ομάδα από το Ζάγκρεμπ να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, αφού είχε 60% κατοχή της μπάλας και τέσσερα σουτ, εκ των οποίων τα τρία εντός στόχου.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με την Ριέκα να παίρνει την κατοχή και τον έλεγχο, όμως παρά τις ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν, οι παίκτες της αντιπάλου του ΠΑΟΚ ήταν άστοχοι και δεν κατάφεραν να μπουν ξανά στον αγώνα.

Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την Ριέκα να γνωρίζει την πρώτη της ήττα μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Κροατίας, βγάζοντας αδυναμίες στην άμυνα και αναποτελεσματικότητα στην επίθεση.