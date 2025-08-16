Η σεζόν, εγχώρια, άνοιξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Μπάγερν αφού σήκωσε το Super Cup Γερμανίας.

Η πρωταθλήτρια έδειξε από νωρίς ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο και με τα γκολ των Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (στο ντεμπούτο του) λύγισε τη μαχητική Στουτγκάρδη με 2-1, κατακτώντας το Super Cup Γερμανίας.

Ο αγώνας

Οι Βαυαροί μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι, δημιουργώντας από νωρίς προϋποθέσεις για γκολ. Στο 18’ ο Κέιν εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των Σουηβών και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ, βάζοντας γερά θεμέλια για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η Στουτγκάρδη είχε τις δικές της στιγμές με τον Βολτεμάντε και τον Ολίσε, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπάγερν έψαξε το δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 77’. Ο Λουίς Ντίας, μόλις στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα των Βαυαρών, πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έγραψε το 2-0, πανηγυρίζοντας με ένταση. Το μόνο που πέτυχαν οι Κυπελλούχοι Γερμανίας ήταν να μειώσουν στις καθυστερήσεις με τον Λέβελινγκ (90’+3’), χωρίς όμως να αλλάξει η μοίρα του τροπαίου.

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκινάει έτσι δυναμικά τη σεζόν, δείχνοντας πως έχει στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της εντός συνόρων, με τον Κέιν σταθερό σημείο αναφοράς και τον Ντίας να υπόσχεται πολλά για τη συνέχεια.