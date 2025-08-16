Επίσημο: Ο Λαμέλα στο τιμ του Αλμέιδα στη Σεβίλλη (pic)

Η Σεβίλλη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ερικ Λαμέλα ο οποίος εντάσσεται στο τεχνικό τιμ του Ματίας Αλμέιδα.

Ο πρώην Αργεντινός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση, πήρε την απόφαση να πει το ναι στους Ανδαλουσιάνους και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της προπονητικής.

«Ο Λαμέλα εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα ως βοηθός και αυτό το Σάββατο ταξίδεψε με την αποστολή στο Μπιλμπάο, όπου η ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα την Κυριακή εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο», αναφέρει η Σεβίλλη, της οποίας βεβαίως ο Ερίκ Λαμέλα έχει αποτελέσει μέλος και στο παρελθόν, ως ποδοσφαιριστής.