Επίσημο: Ο Λαμέλα στο τιμ του Αλμέιδα στη Σεβίλλη (pic)

Ο πρώην Αργεντινός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση, πήρε την απόφαση να πει το ναι στους Ανδαλουσιάνους και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της προπονητικής.
«Ο Λαμέλα εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα ως βοηθός και αυτό το Σάββατο ταξίδεψε με την αποστολή στο Μπιλμπάο, όπου η ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα την Κυριακή εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο», αναφέρει η Σεβίλλη, της οποίας βεβαίως ο Ερίκ Λαμέλα έχει αποτελέσει μέλος και στο παρελθόν, ως ποδοσφαιριστής.
🚨 El @SevillaFC llega a Bilbao.— Zona Mixta (@ZonaMixta__) August 16, 2025
❗️ Matías Almeyda, Akor Adams y Gudelj, los más aclamados.
🗣️ Algún grito de “Juanlu, quédate”.
📹 @jmrodriguezper | #ZonaMixta pic.twitter.com/lUhlQXeh3a