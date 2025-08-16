Μαρίν: «Χαρούμενοι για την πρόκριση αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα - Απίστευτη η ατμόσφαιρα»! (pic)

Με ανάρτηση του στα social media ο Ραζβαν Μαρίν έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νίκη-πρόκριση στα πλέι-οφ του UEFA Conference League αλλά και το επόμενο... εμπόδιο που ειναι η Αντερλεχτ.

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, εξέφρασε μέσω instagram την χαρά του που συνδύασε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ με αυτή την επιτυχία ενώ αποθέωσε την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος της Ένωσης στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

«Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που γιορτάσαμε μπροστά στους οπαδούς μας μια σημαντική νίκη.

Συνεχίζουμε στο Conference League. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, σας ευχαριστούμε για την καταπληκτική υποστήριξη. Δεν τελειώσαμε ακόμα, ένα βήμα μπροστά», ήταν τα λόγια του Μαρίν ο οποίος θυμίζουμε άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι αλλά και γενικότερα έκανε ένα σπουδαίο και ολοκληρωμένο παιχνίδι απέναντι στον Άρη Λεμεσού την περασμένη Πέμπτη δείχνοντας την υψηλή του ποιότητα.