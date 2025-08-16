Πρεμιέρα με τριάρα και αύρα πρωταθλήτριας για την Μπαρτσελόνα

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μπαρτσελόνα, νικώντας με 3-0 εκτός έδρας την Μαγιόρκα, για την πρώτη αγωνιστική της La Liga.

Άνετη και ωραία στην πρεμιέρα της La Liga, η Μπαρτσελόνα που επικράτησε 3-0 της Μαγιόρκα, η οποία από το πρώτο ημίχρονο έμεινε με 9 παίκτες. Οι Ραφίνια, Τόρες και Γιαμάλ οι σκόρερς για τους «μπλαούγκρανα».

Από νωρίς είχε τον έλεγχο και την κατοχή η Μπαρτσελόνα και μόλις στο όγδοο λεπτό προηγήθηκε στο ματς, με τον Γιαμάλ να βγάζει εξαιρετική σέντρα και ο Ραφίνια με το κεφάλι έκανε το 1-0. Στο 23' με εκπληκτικό πλασέ ο Φεράν Τόρες έκανε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους, με τους ανθρώπους της Μαγιόρκα, να διαμαρτύρονται καθώς παίκτης της ήταν στο έδαφος. με πρόβλημα στο κεφάλι και δεν σταμάτησε το παιχνίδι, ωστόσο το 2-0 παρέμεινε.

Όμως οι δυσκολίες δεν σταμάτησαν εκεί για τους γηπεδούχους, καθώς σε 3 λεπτά δέχτηκε 2 κόκκινες κάρτες. Συγκεκριμένα στο 33' ο Μορλάνες με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε και στο 36' ο Μουρίγκι ύστερα από επικίνδυνο μαρκάρισμα δέχτηκε απευθείας την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του Γιαγκόμπα Αρασάτε με 9 παίκτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο όπως ήταν αναμενόμενο, είδαμε έναν μονόλογο της Μπαρτσελόνα, έχοντας 2 δοκάρια των Ραφίνια (59') και Όλμο (69'). Εν τέλει οι Καταλανοί βρήκαν το τρίτο γκολ με μία φοβερή «οβίδα» του Γιαμάλ, με τον 18χρονο να διαμορφώνει το τελικό 3-0.

Μαγιόρκα (Αρασάτε): Ρομάν, Χάουμε (46' Μασκαρέλ), Βάλιεντ, Ραΐγιο, Μοχίκα (90+2' Λάτο), Μορλάνες, Σάντσες, Ασάνο (46' Ροντρίγκες), Τορέ (46' Ματέο), Ντάρντερ (83' Σάλας), Μουρίκι

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρθία, Γκαρθία, Αραούχο, Κουμπαρσί (68' Γκάβι), Μπαλντέ (68' Ζοφρέ), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Γιαμάλ, Λόπεθ (46' Όλμο), Ραφίνια (77' Κουντέ), Τόρες (69' Ράσφορντ)