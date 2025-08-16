Ένταση και αποβολές στο φιλικό Λάτσιο - Ατρόμητος: Σύρραξη παικτών και διακοπή στο πρώτο μέρος

Το φιλικό παιχνίδι της Λάτσιο με τον Ατρόμητο στην πόλη Ριέτι της Ιταλίας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 29ο λεπτό, ένα εκτός φάσης χτύπημα του Ματέο Γκεντουζί στον Ουεντραόγκο άναψε τις πρώτες σπίθες έντασης. Λίγο αργότερα, ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μανσούρ στον Καστεγιάνος οδήγησε σε γενικευμένη σύρραξη, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια.

Ο διαιτητής αναγκάστηκε να δείξει την κόκκινη κάρτα τόσο στον Μανσούρ του Ατρομήτου όσο και στον Καστεγιάνος της Λάτσιο, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε ακόμη και στη φυσούνα. Το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία, ώστε να συνεχιστεί κανονικά.

Παρότι πρόκειται για φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν θύμισαν.... ντέρμπι υψηλής έντασης και όχι απλό τεστ ενόψει της νέας σεζόν.