Προτάθηκε και «παίζει» ο διεθνής Αργεντίνος Παγέρο για αντι-Μαξίμοβιτς! (vid)

Κίνηση ποιότητας και… διαφοράς ψάχνει για αντί-Μαξίμοβιτς ο Παναθηναϊκός και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ένα από τα πρόσωπα που εξετάζονται είναι του 26χρονου σούπερ άσου της Ουντινέζε, Μαρτίν Παγέρο.

Καπνός, αλλά και... φωτιά υπάρχει γύρω από τον Παναθηναϊκό και την περίπτωση του 26χρονου Αργεντινού άσου της Ουντινέζε, Μαρτίν Παγέρο (1.83μ. - 80 κ.)!



Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA από την Ιταλία, ο διεθνής με την Εθνική Αργεντινής (3 συμμετοχές) κεντρικός μέσος... παίζει δυνατά για την κάλυψη της θέσης του Νεμάνια Μαξίμοβιτς που ως γνωστόν αποχώρησε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι πράσινοι για τη συγκεκριμένη θέση.



Δύναμη, καλή τεχνική, καλά χτυπήματα της μπάλας με το δεξί του πόδι στις στατικές φάσεις, αλλά και άκρως επιθετικό μαρκάρισμα πάνω στους αντιπάλους. Δεν είχε τυχαίο ότι θεωρείται μετρ στα κλεψίματα.



Το προφίλ του πρώην άσου των Μίντλεσμπρο (έδωσε 6.75 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπάνφιλντ το 2021) και Μπόκα Τζούνιορς, δεν έχει αφήσει ασυγκίνητο τον Παναθηναϊκό, με την Ουντινέζε να ζητά αρχικά το ποσό των 8-9 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.







Στην Ιταλία γράφτηκε για πρώτη φορά ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται από τον δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντουλά, που είχε αποκαλύψει τις επαφές του τριφυλλιού με τον Μαουρίτσιο Σάρι και το πρωί ένας ακόμη δημοσιογράφος έκανε αναφορά στο X.



To SDNA έψαξε το θέμα και είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι ο 26χρονος άσος της Ουντινέζε έχει πράγματι προταθεί και παίζει για τη θέση που άφησε κενή ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, καθώς αρέσει στους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Παγέρο, που αγωνίζεται στη θέση "8", όπως και ο Μαξίμοβιτς, βρίσκεται στο στόχαστρο δύο βραζιλιάνικων ομάδων (Παλμέιρας και Ατλέτικο Μινέιρο), οι οποίες προσπαθούν να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Η Ουντινέζε συζητά μόνο για πώληση σε αυτή τη φάση και ο Παναθηναϊκός μπήκε στο κόλπο μετά το οριστικό κλείσιμο της μεταγραφής του Μαξίμοβιτς που φέρνει στο ταμείο του τριφυλλιού το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Ο παίκτης είναι θετικά διακείμενος στο να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είναι στο πλάνο του να αγωνιστεί σε ομάδα που στοχεύει σε τίτλους, στοιχεία που καλύπτουν οι πράσινοι, όπως και τις οικονομικές του απαιτήσεις. Εξυπακούεται ότι οι συζητήσεις δεν αφορούν στο ποσό που έχει θέσει στη... βιτρίνα η Ουντινέζε, τα 8-9 εκατ. ευρώ δηλαδή, αλλά σε ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες αξιόπιστες πηγές.