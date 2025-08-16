ΠΑΟΚ: «Πρώτη» για Γιακουμάκη, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ (pics)

Την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ έκανε ο Γιώργος Γιακουμάκης, την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ανεβάζει στροφές ενόψει των αναμετρήσεων με τη Ριέκα!

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ και με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κροατίας κόντρα στη Ριέκα, με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο League Phase του Europa League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στην Αυστρία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με τους προπονητές σε ένα πρόγραμμα που τα είχε… όλα. Αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομικό. Τέλος, ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Κυριακή (17.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45.