Μπρούνο Άλβες για Λαμέλα: «Ποιότητα και σπουδαίος άνθρωπος - Ήταν τιμή μου» (pic)

Με θερμά λόγια αναφέρθηκε για τον Ερίκ Λαμέλα ο Μπρούνο Άλβες μετά την απόφαση του Αργεντινού να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να ενταχθεί στο προπονητικό της του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Ο πρώην Στρατηγικός Σύμβουλος και Πρέσβης της ΑΕΚ, ο οποίος συνυπήρξε με τον Λαμέλα την περσινή χρονιά στην Ένωση, ενώ είχε τεθεί.. αντιμέτωπος μαζί του εντός τερέν όταν ακόμα και εκείνος έπαιζε ποδόσφαιρο, ανέβασε μια φωτογραφία στο instagram και τόνισε πως ήταν τιμή του να μοιράζεται τους ίδιους ποδοσφαιρικούς χώρους μαζί του, είτε εντός είτε εκτός τερέν.

Ο Μπρούνο Αλβες αναφέρει επίσης πως η ποδοσφαιρική ποιότητα του Ερίκ Λαμέλα ειναι ανώτερη αλλά στέκεται και στο κομμάτι της προσωπικότητας, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο άνθρωπο.

Ο Αργεντινός έκανε αναδημοσίευση το σχετικό ποστ του Πορτογάλου και τον ευχαρίστησε για τα όμορφα του λόγια.