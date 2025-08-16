Ανατριχιαστικό κορεό από τους «Λύκους» για τον Ντιόγκο Ζότα πριν το Γουλβς - Σίτι (pic)

Στο «Μολινό», λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι, οι οπαδοί της ομάδας τίμησαν με συγκινητικό τρόπο τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.

Όπως είχε συμβεί και στο «Άνφιλντ», η απώλεια του Πορτογάλου και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που έφυγαν από τη ζωή στις 3 Ιουλίου σε τροχαίο δυστύχημα, συγκίνησε όλους.

Οι φίλαθλοι των «Λύκων» σήκωσαν ένα εντυπωσιακό κορεό, ενώ οι παίκτες της ομάδας απέτισαν φόρο τιμής με ενός λεπτού χειροκρότημα. Παράλληλα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Premier League, και οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με μαύρο περιβραχιόνιο.

Ένα από τα πανό που ξεχώρισαν ανέφερε: «Θα σε θυμόμαστε όταν περπατάς στα χωράφια από χρυσό», παραπέμποντας στο αγαπημένο τραγούδι του Ζότα, το «Fields of Gold» του Στινγκ, και προσέφερε μια συγκινητική στιγμή στους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές.