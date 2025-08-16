Σάλος στο Conference League: Πανό της Μακάμπι Χάιφα προκάλεσε ένταση με τη Ράκοφ

Η πρόσφατη ρεβάνς μεταξύ της Ράκοφ και της Μακάμπι Χάιφα στο Conference League δεν περιορίστηκε μόνο στο γήπεδο.

Οι οπαδοί της ισραηλινής ομάδας σήκωσαν ένα πανό με το μήνυμα «δολοφόνοι από το 1939», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της πολωνικής ομάδας.

Η Ράκοφ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε παράπονο στην UEFA, ζητώντας τον αποκλεισμό των Ισραηλινών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως αναφέρουν οι Πολωνοί, «οι πρόγονοί μας κινδύνευσαν κρύβοντας Εβραίους και συμμετέχοντας στην αντίσταση κατά του ναζισμού», τονίζοντας ότι η ιστορική αναφορά στο Ολοκαύτωμα ήταν αβάσιμη και προσβλητική.

Η ένταση δεν είναι νέα σε αυτή τη σειρά αγώνων, καθώς στο πρώτο παιχνίδι οι οπαδοί της Ράκοφ είχαν ανάρτήσει πανό με μήνυμα κατά των ενεργειών του Ισραήλ, γράφοντας «το Ισραήλ σκοτώνει και ο κόσμος σιωπά».

Η UEFA πλέον καλείται να εξετάσει τα γεγονότα και να αποφασίσει για πιθανές ποινές, με το ζήτημα να έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση πολιτικών μηνυμάτων στα γήπεδα.