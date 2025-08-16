Άρης: Τα στοιχεία που ψάχνει ο Ουζουνίδης στο φιλικό με Αστέρα

Φιλική αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor για τον Άρη, μία εβδομάδα πριν την επίσημη πρώτη σε Superleague.

Ώρα για ακόμη ένα φιλικό για τους κιτρινόμαυρους, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και τους συνεργάτες του να προετοιμάζονται για το αυριανό τελικό τεστ με τον Αστέρα Aktor, στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Αράζ και σκοπεύει να δώσει το 100% για να "γλυκάνει" το κοινό της με ένα θετικό αποτέλσμα στην πρεμιέρα. Η αναμέτρηση απέναντι στους Αρκάδες όμως προηγείται, με τον Εβρίτη τεχνικό να ψάχνει την συνταγή της ενδεκάδας, ώστε να προκύψουν τα τελικά συμπεράσματα για τα πρόσωπα "κλειδιά" του ρόστερ.

Ήδη, από το πρώτο παιχνίδι με τους Αζέρους, ως την επανάληψη του Βικελίδης, ο Ουζουνίδης πραγματοποίησε πειράματα και αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αλλάζοντας πρόσωπα στο "10", στα μπακ και στην δυάδα των στόπερ. Το "αίνιγμα" με τους τερματοφύλακες παραμένει βεβαίως άλυτο, με Μάικιτς και Αθανασιάδη να μοιράζονται χρόνο και τον Χουλιάν Κουέστα να μένει παραγκωνισμένος, με την Αντάλιασπορ να έχει καταθέσει μάλιστα πρόταση για τον Ισπανό, όπως διαβάσατε και νωρίτερα στο SDNA.gr.

Αναφορικά με τον επιτελικό μέσο, ο Μορουτσάν με τον Μισεουί φαίνεται να μάχονται για μια θέση στο αρχικό σχήμα της φιλικής αναμέτρησης, με τον Γιένσεν να παραμένει το αουτσάιντερ. Στο "6" και στο "8" οι Ράτσιτς και Μόντσου θεωρούνται δεδομένοι. Ενώ οι Μεντίλ και Τεχέρο έχουν το προβάδισμα για τις πλάγιες θέσεις των μπακ. Στα στόπερ οι Φαμπιάνο και Άλβαρο αναμένεται να ξεκινήσουν, με Σούντμπεργκ και Μπράμπετς να υπάρχουν διαθέσιμοι και τον πρώτο εξ αυτών να παίρνει δεδομένα κάποια πρώτα λεπτά συμμετοχής με τα κιτρινόμαυρα.

Μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Κάρλες Πέρεθ και πόσο χρόνο δύναται να πάρει, ώστε να είναι στο 100% το επόμενο Σάββατο.