Ιδανικό ξεκίνημα για Τότεναμ, ήττα για Γουέστ Χαμ, σοκ για την Μπράιτον

Ιδανικά ξεκίνησε η Τότεναμ στην Premier League, μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup, καθώς νίκησε με 3-0 την Μπέρνλι.

Η Γουέστ Χαμ γνώρισε μια απρόσμενη ήττα από την Σάντερλαντ, την στιγμή που η Μπράιτον έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια της από την Φούλαμ.

Οι αγώνες

Τότεναμ - Μπέρνλι 3-0

Οι «Πετεινοί», μπήκαν από νωρίς δυναμικά στο γήπεδο και μόλις στο 10', ο Ριτσάρλισον έκανε το 1-0. Ο Κουντούς σέντραρε ιδανικά και ο Βραζιλιάνος με την σειρά του με ένα βολέ άνοιξε το σκορ.

Η Μπέρνλι πάλεψε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, όμως η Τότεναμ είχε κλείσει πολύ καλά τους χώρους στην άμυνα και κράτησε το μηδέν πίσω.

Στο δεύτερο ημίχρονο, Κουντούς και Ριτσάρλισον συνεργάστηκαν άψογα για άλλη μια φορά, με τον δεύτερο να βρίσκει ακόμη ένα τέρμα κάνοντας το 2-0 στο 60'.

Έξι λεπτά αργότερα ο Τζόνσον έκανε το 3-0 για τα «Σπιρούνια», και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη της ομάδας του.

Η Τότεναμ από εκεί και έπειτα έριξε λίγο τον ρυθμό, καθώς η Μπέρνλι δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα και η ομάδα του Φρανκ πήρε το θετικό αποτέλεσμα.

Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ 3-0

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες να μοιράζονται κάποιες καλές στιγμές, όμως καμία του δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ωστόσο η Σάντερλαντ μέσα σε 14 λεπτά, κατάφερε να πάρει τη νίκη, όταν αρχικά ο Μαγιέντα στο 61' έκανε το 1-0 , και ο Μπλάραντ στο 73' διαμόρφωσε το 2-0.

Στο 90+2' ο Ισιντόρ έγραψε το τελικό 3-0, με την Σάντερλαντ να ξεκινάνει με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν.

Μπράιτον - Φούλαμ 1-1

Ένα πέναλτι στο 55' θα ήταν αρκετό για την Μπράιτον ώστε να πάρει τους τρεις βαθμούς στο πρώτο της παιχνίδι στην Premier League για τη φετινή σεζόν. Ο Ο' Ρίλλεϊ ευστόχησε από τα 11 βήματα και έμοιαζε πως έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Όμως η Φούλαμ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, και στο 90+6' ο Μουνίθ κατάφερε να βρει δίχτυα και να δώσει στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας.

Οι Γλάροι παρατάχθηκαν χωρίς τους Κωστούλα και Τζίμα στην αποστολή.