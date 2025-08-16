Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τον Κόγιτς για δύο χρόνια

Την απόκτηση του 26χρονου μέσου, Λάζαρ Κόγιτς ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός.

Παίκτης του Παναιτωλικού με κάθε επισημότητα είναι ο Σέρβος μέσος, Λάζαρ Κόγιτς.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη και αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Λάζαρ Κόγιτς (Lazar Kojic) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 11.12.1999 στο Βελιγράδι και άρχισε την καριέρα του στη Brodarac. Αγωνίστηκε σε Fortuna Sittard, Backa, Radnik, Proletarian, Radnicki BG, Vozdovac και τον τελευταίο χρόνο στη Hegelmann της Λιθουανίας απ’ όπου αποκτήθηκε.

Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 28. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!