Παναθηναϊκός: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω Σαμσουνσπόρ

Οι «πράσινοι» όπως έχουν δικαίωμα ζήτησαν να μη διεξαχθεί το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου όπως είχε οριστεί, για να αφοσιωθούν στην προσπάθεια πρόκρισης κόντρα στους Τούρκους.

Από τη φετινή σεζόν, για την εξυπηρέτηση των ομάδων που μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τους δίνεται δικαίωμα μιας αναβολής αγώνα πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος για την πρεμιέρα της Super League.

To «τριφύλλι» όπως γνωστοποιήθηκε ζήτησε επίσημα την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον ΟΦΗ. Η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με τους Κρητικούς, ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 24 Αυγούστου.

Οι «πράσινοι» θέλουν με αυτόν τον τρόπο να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και απρόσκοπτα, για τις δύο «μάχες» με την Σαμσουνσπόρ (21 και 28 Αυγούστου), με έπαθλο την είσοδο στη League Phase του Europa League.