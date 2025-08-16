«Χρήματα που ξοδεύτηκαν σωστά από την ΑΕΚ»: Οι Σέρβοι για την μεταγραφή και την κλάση του Γιόβιτς!

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στην Σερβία για το ντεμπούτο του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση της ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League.

Οι συμπατριώτες του 27χρονου σέντερ-φορ, τον οποίο θυμίζουμε είχε επιχειρήσει να «κλέψει» τελευταία στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας, κάτι που είχε αποκαλύψει ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά απέτυχε, με τον ποδοσφαιριστή να επιλέγει να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα», καταγράφουν τη μεγάλη διαφορά που έκανε στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού. Αλλά και τα χρήματα που επένδυσε πάνω του η ΑΕΚ, που πιάνουν τόπο με το καλημέρα.

Δείτε μερικά από τα σχόλια των media στην Σερβία για τον Λούκα Γιόβιτς:

«Μπήκε στο 100ο λεπτό και εντυπωσίασε τον Μάρκο Νίκολιτς στο ντεμπούτο του. Ο Λούκα Γιόβιτς, με το γκολ που πέτυχε πήγε την ΑΕΚ… πιο πέρα στην Ευρώπη».

«Εννέα λεπτά ήταν αρκετά γι’ αυτόν! Ο Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να σκοράρει με την ΑΕΚ στον πρώτο του αγώνα. Ο Νίκολιτς, είχε αποκαλύψει ότι ο Ερυθρός Αστέρας επιχείρησε τελευταία στιγμή να τον αποκτήσει».

«Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε στο ντεμπούτο του. Χρειάστηκε εννέα λεπτά για να σκοράρει και να οδηγήσει την ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League».

«Χρήματα που ξοδεύτηκαν σωστά: Ο Γιόβιτς οδήγησε την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Conference League στο ντεμπούτο του»!

Θυμίζουμε πως ο Λούκα Γιόβιτς με μόλις λίγες προπονήσεις στα πόδια του μαζί με τους νέους του συμπαίκτες και ενώ ήταν έτοιμος για 20 με 30 λεπτά, πέρασε στο ματς στο 100’ απέναντι στον Άρη Λεμεσού και σε πολύ μεγάλο βαθμό καθόρισε τις… εξελίξεις. Σφραγίζοντας την πρόκριση της ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League με το υπέροχο τελείωμα για το 3-1, ενώ λίγο αργοτερα, θα μπορούσε να… πιστωθεί και ασίστ αν ο Κοϊτά σκόραρε από κοντά στην πάσα πάρε-βάλε που του έδωσε ο Σέρβος σέντερ-φορ που με το καλημέρα επιβεβαίωσε την τεράστια κλάση που έχει και την ικανότητα του μπροστά από την εστία.