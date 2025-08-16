Συνελήφθη οπαδός της Λίβερπουλ για την ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στον Σεμένιο

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ, η οποία ξεχώρισε για την αγωνία και τη δράση στο γήπεδο, σημειώθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό που επισκίασε το παιχνίδι.

Ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Σεμένιο, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από έναν οπαδό στις κερκίδες. Το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να απομακρυνθεί ο ύποπτος.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε για ανάκριση σχετικά με το περιστατικό.

Το γεγονός υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυστηρής αντιμετώπισης του ρατσισμού στα γήπεδα και την προστασία των ποδοσφαιριστών από τέτοιου είδους επιθέσεις.