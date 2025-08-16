Το viral βίντεο των οπαδών του ΠΑΟΚ από το Κλάγκενφουρτ: «Auf wiedersehen» προς τους Αυστριακούς (vid)

Η «μάχη» της κερκίδας κερδήθηκε εύκολα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, κλείνοντας την βραδιά πρόκρισης με... auf wiedersehen προς τους Αυστριακούς.

Ο Μαντί Καμαρά με μία «οβίδα» έστειλε τον Δικέφαλο στα Play Off του Europa League, με τους «ασπρόμαυρους» στις κερκίδες, να... πικάρουν τους υποστηρικτές της Βόλφσμπεργκερ.

Οι περίπου 800 φίλοι του Δικεφάλου που έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο του Κλάγκενφουρτ, μετά το τέλος του αγώνα τραγούδησαν «Auf wiedersehen» (σ.σ. αντίο στα Γερμανικά), προς την κερκίδα που κάθονταν οι φίλοι της ομάδας της Αυστρίας.

Το βίντεο έγινε viral στην Αυστρία, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και τους υποστηρικτές της να ετοιμάζουν... βαλίτσες για τη Ριέκα και το γήπεδο Ρουγιεβίτσα, στο οποίο δοκιμάζεται την Πέμπτη (21/8 21:45) ο ΠΑΟΚ απέναντι στους νταμπλούχους Κροατίας. Ένα γήπεδο μικρό, κάτι που σημαίνει πως ο Δικέφαλος δικαιούται κάτι παραπάνω από 400 εισιτήρια σε ένα «πέταλο κλουβί».