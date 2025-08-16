Premier League: Πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού των 8’’ στο Τότεναμ-Μπέρνλι

Η Premier League ξεκίνησε με έναν καινοτόμο κανονισμό που έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά στο παιχνίδι της Τότεναμ με τη Μπέρνλι.

Για την ακρίβεια, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Μάρτιν Ντουμπράβκα, κράτησε την μπάλα στα χέρια του για σχεδόν 15 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας κατά πολύ το νέο επιτρεπτό όριο των 8’’. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Μάικλ Όλιβερ, εφάρμοσε τον κανονισμό και καταλόγισε κόρνερ υπέρ της Τότεναμ.

Ο νέος αυτός κανόνας αντικαθιστά τον προηγούμενο, ο οποίος προέβλεπε έμμεσο ελεύθερο αν ο τερματοφύλακας ξεπερνούσε τα 6 δευτερόλεπτα. Πλέον, η Premier League επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να αυξήσει τον αγωνιστικό ρυθμό, με το κόρνερ να λειτουργεί ως άμεση και πιο «τιμωρητική» συνέπεια.

Η φάση στο Λονδίνο αποτέλεσε την πρώτη δοκιμή του νέου κανονισμού, που αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη διάρκεια της σεζόν.