Σάντερλαντ: Οι οπαδοί «έντυσαν» το Stadium of Light για τη μεγάλη επιστροφή στην Premier League

Η Σάντερλαντ γύρισε μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια στη μεγάλη σκηνή του αγγλικού ποδοσφαίρου και το «Stadium of Light» γέμισε χρώμα και πάθος.

Στην πρεμιέρα απέναντι στη Γουέστ Χαμ, οι φίλοι των «μαυρόγατων» παρουσίασαν ένα φαντασμαγορικό κορεό, σηματοδοτώντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την επιστροφή της ομάδας τους στην Premier League για πρώτη φορά μετά το 2017.

Με σύνθημα το παραδοσιακό «Ha’way the Lads» και εικόνες που ανέδειξαν το πνεύμα και την υπερηφάνεια της πόλης, οι κερκίδες πήραν φωτιά, δίνοντας το στίγμα πως η νέα σελίδα της Σάντερλαντ γράφεται με τον κόσμο στο πλευρό της.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και γεμάτη συγκίνηση, με το μήνυμα «Spirit of Sunderland - Ready for battle» να συνοδεύει την επιστροφή μιας ιστορικής ομάδας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.