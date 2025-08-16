Ένταση γύρω από τον Ίσακ: Οι φίλοι της Νιούκαστλ στράφηκαν εναντίον του Σουηδού φορ

Η Νιούκαστλ ξεκίνησε με γκέλα τη νέα Premier League, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην Άστον Βίλα, παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα για περίπου μισή ώρα.

Ωστόσο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ένταση που επικράτησε γύρω από το όνομα του Αλεξάντερ Ίσακ. Ο Σουηδός επιθετικός έμεινε ξανά εκτός αποστολής, καθώς πιέζει εδώ και εβδομάδες για τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» είχαν καταθέσει πρόταση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απορρίφθηκε, αλλά αναμένεται να επιστρέψουν με νέα προσφορά πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Μέχρι τότε, ο Ίσακ παραμένει ανενεργός, περιμένοντας την οριστική εξέλιξη.

Αυτή η στάση έχει προκαλέσει οργή στους οπαδούς της Νιούκαστλ, οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα δεν δίστασαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους με συνθήματα εναντίον του 24χρονου φορ, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί.