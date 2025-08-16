Αποστάσεις από τα τουρκικά ΜΜΕ παίρνει η Σάμσουνσπορ: Με τα λευκά στο ΟΑΚΑ, με κόκκινα στη ρεβάνς

Παρά το γεγονός πως τα τουρκικά Μέσα ανέφεραν πως η Σάμσουνσπορ θα «κατέβει» στο ΟΑΚΑ με τη δεύτερη εμφάνισή της, που είναι εμπνευσμένη και αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ, η ομάδα ξεκαθάρισε πως θ' αγωνιστεί φορώντας τα λευκά.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα τα ΜΜΕ της Τουρκίας έκαναν λόγο για πρόθεση της Σάμσουνσπορ να εμφανιστεί στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ την προσεχή Πέμπτη φορώντας μια προκλητική- και με ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα- φανέλα που είναι αφιερωμένη στον Κεμάλ.

Ωστόσο, η ίδια η Σάμσουνσπορ παίρνει αποστάσεις από αυτά τα δημοσιεύματα και δε δείχνει την παραμικρή διάθεση πόλωσης. Μάλιστα, κατόπιν συζήτησης που έγινε με τον Παναθηναϊκό, αποφασίστηκε να παίξει με τη λευκή στο ένα παιχνίδι (στην Ελλάδα) και την κόκκινη στο άλλο (στην Τουρκία), που είναι και τα χρώματα του συλλόγου.

Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα, δηλαδή, να φορεθεί η μπλε, πολιτικής «υφής», φανέλα απέναντι στο Τριφύλλι.