ΟΦΗ: Ολοκληρώνει τα φιλικά με δυνατό τεστ κόντρα στη Μπολόνια

Την ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στο «Renato Dall’Ara» ο ΟΦΗ.

Με έναν δυνατό αντίπαλο, την ιταλική Μπολόνια, ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας ο ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί στις 21.45 (Cosmote Sport 2) θα αντιμετωπίσουν στο «Renato Dall’Ara» την Μπολόνια που είχε τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας στην Serie A της περιόδου 2024-25 με απολογισμό 16 νίκες, 14 ισοπαλίες και οχτώ ήττες.

Στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς βρίσκεται ο νέος φορ της ομάδας Μάρκο Ρακονιάτς, σε αντίθεση με τον νεοαποκτηθέντα στόπερ Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος έχει κάνει μόνο δυο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Eκτός έμεινε και ο Γιουνγκ.

Από τους «μικρούς» της ομάδας ο Σέρβος τεχνικός πήρε τον «βενιαμίν» Κοντεκά και τον Φαϊτάκη.

Στην 23μελή αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Gonzalez, Lewis, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκάς, Κωστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Neira, Φούντας, Shengelia, Zanelatto, Nuss, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Rakonjac, Salcedo.

Η αποστολή θα αναχωρήσει από την Ιταλία το βράδυ της Κυριακής (17/8).