Νίκη Βόλου: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις (pics)

Με νέες φανέλες θα αγωνιστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο η Νίκη Βόλου.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου, σε συνεργασία με την Erima, παρουσίασε τις αγωνιστικές εμφανίσεις της ομάδας μας για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026!

Το δελτίο Τύπου της θεσσαλικής ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με την εγγύηση της ποιότητας της Erima, οι ποδοσφαιριστές μας θα παλέψουν για τον αγωνιστικό τους στόχο, φορώντας ρουχισμό υψηλής αισθητικής που λειτουργεί, βάσει των προδιαγραφών του, και ως εργαλείο μέγιστης απόδοσης!

Η πρώτη εμφάνιση είναι όλη μπλε, με μία κεντρική, φαρδιά ρίγα μιας πιο σκούρας απόχρωσης του αγαπημένου μας χρώματος, η δεύτερη είναι κυανόλευκη, η τρίτη είναι πορτοκαλί και η τέταρτη είναι σκούρα μπλε με γαλάζιες λεπτομέρειες! Τέλος, η πρώτη στολή των τερματοφυλάκων θα είναι γαλάζια!

Νίκη Βόλου και Erima ενώνουν τις δυνάμεις τους για να γίνουν τα όνειρα της πόλης πραγματικότητα, με στιλ και άνεση, ακόμα και στις φανέλες της αγαπημένης μας ομάδας!».