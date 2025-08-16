Θέλει μεταγραφή στην Τότεναμ ο Έζε

Ο 27χρονος άσος επιθυμεί να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας και έχει συμφωνήσει με τους «Σπερς».

Παρελθόν από την Κρίσταλ Πάλας αναμένεται να αποτελέσει ο Εμπερέτσι Έζε.

Ο 27χρονος άσος έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ και πιέζει την ομάδα του να δώσει το «οκ» για τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τα ρεπορτάζ ο Έζε θα μείνει εκτός αποστολής από την Κυριακάτικη (17/8, 16:00) πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στην Τσέλσι, με την Πάλας να ψάχνει ήδη για τον αντικαταστάτη του.

Στην επιθυμία του Εζε για μεταγραφή στην Τότεναμ αναφέρεται με ανάρτηση του και ο δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρομάνο.

«Ο Εμπερέχι Έζε ενημέρωσε την Κρίσταλ Πάλας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για την επιθυμία του να ενταχθεί στην Τότεναμ.

Οι συζητήσεις προχωρούν, καθώς ο Έζε έχει ήδη πει «ναι» στο σχέδιο της Τότεναμ, έτοιμος να κάνει τη μεταγραφή του αυτόν τον μήνα.

Τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ο Έζε ελπίζει σε μια μεταγραφή στην #THFC το συντομότερο δυνατό» αναφέρει.