Από τη Νότιγχαμ στην Σουόνσι ο Στάμενιτς

Ο Νεοζηλανδός μέσος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό ως δανεικός.

Ολυμπιακός, επιστροφή στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί Σουόνσι.

Αυτό είναι το δρομολόγιο του Μάρκο Στάμενιτς που πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στους «ερυθρόλευκους» όπου είχε μόλις 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και σύμφωνα με δημοσιεύματα περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στη Σουόνσι.

Ο Νεοζηλανδός μέσος δεν έχει θέση στα πλάνα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και, για αυτό τον λόγο, η Νότινγχαμ είναι έτοιμη να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή.

Να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια είχε δαπανήσει 5.5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.