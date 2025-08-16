Βασική προτεραιότητα του Νίκολιτς ο χαφ, παλεύει για να κλείσει τον εκλεκτό η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, είναι στα πλέι-οφ του UEFA Conference League και πλέον επικεντρώνεται στη διπλή μάχη με την Άντερλεχτ αλλά και στο κομμάτι της ενίσχυσης!

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, τοποθετήθηκε για τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα και κατέστησε σαφές πως η απόκτηση ενός κεντρικού χαφ διαφοράς, που θα μπορεί να παίξει ως deep lying playmaker και ενδεχομένως και εσωτερικός στον ρόμβο, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 45χρονος Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, απάντησε όταν ερωτήθηκε «για το τι λείπει από τον σχηματισμό του ρόμβου για να γίνει αυτό το σύστημα πιο λειτουργικό»: «Είναι μια διάταξη από την οποία μας λείπει ένα εξάρι, ένας δυναμικός παίκτης που θα κλέβει μπάλες για να βγαίνει η ομάδα στο τρανζίσιον, αλλά και ίσως ένας παίκτης προωθημένος με ένα διαφορετικό προφίλ».

Τα πράγματα για το «εξάρι» λοιπόν είναι απολύτως ξεκάθαρα: Η ΑΕΚ ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή τύπου «Νικολα Μόρο», με την περίπτωση του μέσου της Μπολόνια βέβαια να έχει μείνει πίσω καθώς η ιταλική ομάδα δύσκολα θα τον παραχωρήσει. Έτσι, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει προκρίνει εναλλακτικές λύσεις με τα ίδια χαρακτηριστικά με βασικό στόχο ο παίκτης να ανήκει στην ΑΕΚ έως το βράδυ της Τέταρτης ώστε να είναι διαθέσιμος για τους αγώνες με την Αντερλεχτ.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε πως ψάχνει έναν παίκτη στον άξονα που να παίζει κυρίως μπροστά από τα στόπερ. Να έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις παίρνοντας την πρώτη μπάλα λειτουργώντας ως deep lying playmaker, ωστόσο να έχει (και) ένα πλήρες πακέτο ολοκληρωμένου χαφ με: aggressive παιχνίδι, ένταση και κάλυψη μεγάλων χώρων. Έναν τέτοιον χαφ υψηλού επιπέδου από το πάνω ράφι αναζητεί λοιπόν η Ένωση για να βάλει (και) ο Νίκολιτς το κομπιούτερ που χρειάζεται στον ρόμβο του και να γίνει πιο λειτουργικός.

Επαναλαμβάνουμε, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όλο αυτό το διάστημα - από τη στιγμή που η περίπτωση του Μόρο δυσκόλεψε πάρα πολύ - δουλεύει εντατικά πάνω στην ενίσχυση στο «έξι», υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές περιπτώσεις που έχει αξιολογήσει και έχει προκρίνει και πλέον περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις από τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως τις περιμένει και ο ίδιος ο Νίκολιτς καθώς ξαναλέμε πως είναι βασική προτεραιότητα για τον ίδιο να έρθει ο χάφ που θέλει...