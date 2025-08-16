Χίρτσελερ για Κωστούλα: «Μεγάλη επένδυση, αλλά χρειάζεται χρόνο για να σταθεί στην Premier League»

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές καλοκαιρινές προσθήκες της Μπράιτον, ωστόσο ο προπονητής του ξεκαθάρισε πως ο νεαρός επιθετικός χρειάζεται χρόνο ώστε να μπει στο ρυθμό της Premier League.

Η μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες, όμως, όπως εξήγησε ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο 18χρονος Έλληνας φορ δεν είναι ακόμη έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος.

Μιλώντας ενόψει της πρεμιέρας απέναντι στη Φούλαμ, ο Γερμανός τεχνικός τόνισε πως ο Κωστούλας χρειάζεται περίοδο προσαρμογής τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά:

«Ο Μπάμπης δουλεύει πολύ καλά στις προπονήσεις. Είναι αλήθεια ότι η πίεση είναι μεγάλη, αφού δαπανήθηκαν 30 εκατομμύρια λίρες για τη μεταγραφή του, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι έρχεται από άλλη κουλτούρα και διαφορετικό πρωτάθλημα. Εδώ το επίπεδο έντασης είναι πολύ υψηλότερο – περισσότερα σπριντ, περισσότερη ταχύτητα, άλλες απαιτήσεις. Σε αυτή την ηλικία χρειάζεται χρόνο για να το αφομοιώσει».

Παρά τα χρήματα που δαπανήθηκαν, ο Κωστούλας δεν προορίζεται άμεσα για βασικός: «Θα χρειαστεί υπομονή. Δεν είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι με τη Φούλαμ και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι. Το ποσό της μεταγραφής δεν σημαίνει πως θα ξεκινήσει κατευθείαν στην ενδεκάδα. Η Premier League είναι σκληρή και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στην ομάδα».

Την ίδια στιγμή, η Μπράιτον δεν σκέφτεται τον δανεισμό του, ούτε του Τόμι Γουότσον. Αντίθετα, ο Χίρτσελερ τόνισε πως η στρατηγική του συλλόγου είναι να παραμείνουν στο ρόστερ ώστε να προσαρμοστούν γρηγορότερα και να βοηθήσουν την ομάδα μέσα στη σεζόν.