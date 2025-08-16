Ντραγκόφσκι: «Οι προπονητές τερματοφυλάκων έκαναν τη δουλειά, μου έλεγαν σε κάθε πέναλτι που να πέσω»! (vid)

Στο προπονητικό τιμ του Παναθηναϊκού και την προετοιμασία του απέδωσε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι την επιτυχία του στα πέναλτι κόντρα στη Σαχτάρ.

Σε ήρωα της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα play off του Europa League αναδείχτηκε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, με τις καθοριστικές επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Σαχτάρ. Το παιχνίδι είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των Πολωνών, λόγω της παρουσίας του τερματοφύλακα, αλλά και του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η πολωνική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, με αφορμή τη διεξαγωγή του αγώνα στο γήπεδο της Βίσλα στην Κρακοβία, ετοίμασε vlog με παρασκήνια και δηλώσεις των δύο παικτών του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά την πρόκριση.

Με δυο αποκρούσεις πέναλτι ο Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, και με τον Σφιντέρσκι δίπλα του, αποκάλυψε το πώς προετοιμάστηκε, αλλά και τι ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι του πάγκου. Μάλιστα, σε 5 από τα 6 πέναλτι ο Πολωνός έπεσε στη σωστή γωνία και στα δύο που ευστόχησαν οι παίκτες της Σαχτάρ ήταν εξαιρετικές εκτελέσεις.

«Ήμουν κάπως πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωθα καλά, ήμουν προετοιμασμένος. Ήξερα ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει. ΟΚ, στην τελευταία εκτέλεση η καρδιά μου πήγε να σπάσει όταν είδα την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη», ανέφερε ο «Ντράγκο».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Σφιντέρσκι, χαμογελώντας: «Μην είσαι τόσο μετριόφρων, γέλα λίγο».

Μάλιστα, ο Πολωνός πορτιέρε, απέδωσε την επιτυχία στους ανθρώπους που δούλεψαν δίπλα του, εξηγώντας ότι τίποτα δεν έγινε στην τύχη: «Χάσαμε ένα πέναλτι, ναι. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Οι προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, έκαναν όλη τη δουλειά. Εγώ απλά πήγα εκεί που μου είπαν. Πριν το ματς τους είπα “εσείς βλέπετε, εσείς αποφασίζετε, εγώ πάω όπου μου πείτε” και πέτυχαν σχεδόν όλα. Οκ, δεν θα αποκαλύψω ακριβώς το σινιάλο, αλλά είδα τον κόουτς στον πάγκο να μου το δείχνει. Και λειτούργησε».