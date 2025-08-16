Ο άγνωστος Ντάβιντε Καλάμπρια: 16 χρόνια στη Μίλαν, γιατί ήρθε αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα;

Το SDNA ξεψαχνίζει την καριέρα του Καλάμπρια: Το συμβόλαιο, οι σερί σεζόν με 30+ συμμετοχές, η φιλοδοξία, τα αγωνιστικά συν και πλην. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Ιταλό που στα 28 του επέλεξε Ελλάδα. Γιατί; Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι απαντήσεις.

Όσοι έπαιζαν Football Manager πριν 10 χρόνια, μπορεί να θυμούνται απο τότε το όνομά του. Μετά τον Ματία Ντε Σίλιο, η Ακαδημία της Μίλαν είχε βγάλει ακόμα ένα wonderkid στην άμυνα. Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός ανακαλύφθηκε από τους Scout των Rossoneri στην ηλικία των 11 ετών, όταν έπαιζε στην Virtus Adrense και από τότε, μια ζωή στην Μίλαν. Ήταν σίγουρος ότι θα έκλεινε την καριέρα του εκεί που την ξεκίνησε και μεταξύ μας, θα το άξιζε, για πολλούς λόγους.

Το 2015 ήταν η χρονιά του. Τον Ιανουάριο, στα 18 του, κλήθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή στον αγώνα με την Λάτσιο και τον Μάιο μπήκε αλλαγή στη νίκη 3-1 κόντρα στην Αταλάντα. Η ζωή για τον μικρό στο San Siro είχε αρχίσει και δεν χρειάστηκε να φύγει ποτέ δανεικός για να ψηθεί ή να αποδείξει κάτι. Την επόμενη πήρε 8 συμμετοχές και έζησε την κατάκτηση του Supercoppa κόντρα στην Γιουβέντους και τη μεθεπόμενη, 13. Αυτό ήταν, η συνέχεια τον βρήκε να καταπίνει χιλιόμετρα.

Γιατί από το 2017-18, μέχρι και πέρυσι, ο Καλάμπρια έκανε κατά κανόνα σεζόν των 30+ εμφανίσεων σε όλες τις διοργανώσεις [30-33-27-39-33-33-41]. Ο Τζενάρο Γκατούζο, κάποιος που έχει δική του λέξη [grinta] στο ιταλικό ποδοσφαιρικό «λεξικό» για το πάθος και το να είσαι «σκύλος» στο γήπεδο, είδε κάτι στον μικρό, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη του πλήρη περίοδο στο calcio. Είχε την ατυχία να μεγαλώνει κυριολεκτικά και ποδοσφαιρικά σε μια Μίλαν που τερμάτιζε ακόμα και 10η, όμως είχε και την τυχη να ζήσει την προσωρινή αναγέννηση.

Μιλάμε για την Μίλαν του [τεχνικού διευθυντή] Πάολο Μαλντίνι, του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, του Στέφανο Πιόλι. Όντας ήδη βασικός για 4 χρόνια με κάθε προπονητή που περνούσε από το San Siro, ο Καλάμπρια έπιασε το peak του το 2022. Όντας μέλος μιας «φουρνιάς» με ταλαντούχους παίκτες σε όλες τις θέσεις συνέβαλε στην κατάκτηση του Scudetto ως βασικός, μια στιγμή που περιέγραψε ως την «κορυφαία της καριέρας μου». Οι 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης δεν έμελλε να χτίσουν πάνω σε αυτή την επιτυχία, όμως το 2023 θα έφερνε μια πορεία από τα παλιά.

Και σε αυτή ο Καλάμπρια θα τραβούσε τα φώτα πάνω του…

Το 2022-23, μετά την αποχώρηση του Ρομανιόλι ο Ντάβιντε πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και σε αυτή τη σεζόν έζησε πράγματα που κάθε παίκτης ονειρεύεται. Στο Champions League, ως capitano οδήγησε την Μίλαν από τη φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο του Anfield και στην κορυφαία διοργάνωση έμελλε να κάνει τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του.

Αν και δεν έχει καμία σχέση με star-player, δεν διαθέτει τα φαντεζί χαρακτηριστικά των επιθετικογενών μπακ που ξεσηκώνουν τον κόσμο, έκανε την Ευρώπη να μιλά για εκείνον. Στα προημιτελικά κόντρα στην Νάπολι μπήκε σε world-class-mode εξαφανίζοντας με man-marking τον υπερηχητικό εξτρέμ, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, που είχε ήδη χαρίσει το πρωτάθλημα στους Partenopei. Εξαιρετικά τα είχε πάει και έναν χρόνο αργότερα πάνω στον Κιλιάν Μπαπέ στο 2-1 κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Και φτάνουμε στις μέρες μας. Έναν χρόνο πριν. Το 2024-25 ξεκινά και η Μίλαν αποφασίζει να αποκτήσει έναν δεξιό μπακ. «Προφανώς καλύτερο» θα έλεγε η απλή λογική αν μπορούσε να μιλήσει. Όμως όχι. Οι Rossoneri έδωσαν 15 εκατ. ευρώ στην Τότεναμ για τον Έμερσον, έναν παίκτη μπροστά στον οποίο ο Καλάμπρια είναι Μαλντίνι. Ο νέος τεχνικός, Πάουλο Φονσέκα, επέλεγε τον Βραζιλιάνο για το αρχικό σχήμα και ο Καλάμπρια, του δίνουμε όλο το δίκιο του κόσμου, δεν το άντεχε.

Ένας παίκτης που το όνομά του δεν είχε ακουστεί ούτε μισή φορά εκτός γηπέδου για οποιονδήποτε λόγο, είχε «θέμα» με τον προπονητή. Ο τελευταίος έφυγε πριν μπει το νέο έτος λόγω των κακών αποτελεσμάτων και κάπου εκεί ο Καλάμπρια θα ένιωσε καλά. Όμως απίθανα πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις. Σε μια επική νίκη επί της Πάρμα στο San Siro με δύο γκολ στις καθυστερήσεις ο Καλάμπρια κλότσησε ένα μπουκάλι και υπάρχει σε video το ότι λίγο έλειψε να παίξει μπουνιές με τον προπονητή του.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, παρότι ο Έμερσον είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμο, έγινε γνωστό ότι ο Ιταλός μπακ αποχωρεί δανεικός για την Μπολόνια. «Μου είναι αδιανόητο να το συνηθίσω» ήταν η πρώτη δήλωση από το νέο του περιβάλλον έπειτα από 18 χρόνια στους Rossoneri. Στις 14 Μαΐου του 2025 ο Καλάμπρια έπαιξε κόντρα στην Μίλαν στον τελικό του Coppa Italia και το σήκωσε με τους Rossoblu. Χωρούσε πολύ άνετα στο ρόστερ αυτή της Μίλαν, είναι ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις δεν είναι πάντα σωστές.

Από την Μίλαν, ο Καλάμπρια αποχωρεί έχοντας 272 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και 10 γκολ. Κατέκτησε, όπως αναφέραμε, το πρωτάθλημα του 2023, τα Super Cup του 2016 και του 2025, ενώ με την Εθνική Ιταλίας είχε σχεδόν πάντα δυνατούς ανταγωνιστές και περιορίστηκε σε 7 συμμετοχές.

Όλα τα χρόνια του στην Μίλαν, εκτός μετρημένων εξαιρέσεων, ο Καλάμπρια έπαιζε σε σύστημα με 4άδα στην άμυνα. Στα δύο σούπερ χρόνια του Πιόλι συχνά έκλεινε και έμενε περισσότερο πίσω για να ανεβαίνει ο Τεό Ερναντέζ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως inverted-wing-back σε ρόλο έξτρα-χαφ. Το δημιουργικό κομμάτι δεν είναι το δυνατό του, δεν έχει την ντρίμπλα, δεν έχει τη γλυκιά σέντρα. Όμως.

Έχει το physical για να βρίσκεται συχνά στο μπροστά μισό, πηγαίνει στη safe πάσα, μπορεί να κρατήσει και να εξετάσει επιλογές. Γίνεται κομμάτι του συστήματος αν αυτό δουλεύει σωστά. Την ίδια στιγμή, τα σωματικά και πνευματικά χαρακτηριστικά του είναι πιο ψηλά. Δυνατός, fit, παίκτης που γουστάρει να κάνει δυναμικά τάκλιν. Σε καμία περίπτωση αργός, τακτικά άριστος, με αντοχή και είπαμε, ικανός στο man-marking.

Όπως πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος με ένα google-search, ο Καλάμπρια όχι μόνο βρισκόταν στη λίστα ομάδων από τις top-5 λίγκες της Ευρώπης, αλλά μέχρι και πριν μερικές μέρες υπήρχε ενδιαφέρον. Έχει γραφτεί ότι από την Premier League τον ήθελαν Έβερτον και Κρίσταλ Πάλας, όπως και η Λιλ από την Γαλλία. Με δεδομένο αυτό, «μπορεί να έχει τύχη ένα ελληνικό club;» θα ήταν η προφανής απορία πριν τις τελευταίες εξελίξεις.

Κι όμως, ναι, όπως διαπίστωσαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού που τον προσέγγισαν πριν 15 μέρες. Η πιθανότητα ήταν εκεί και μάλιστα μεγάλη για να φορέσει ο capitano της Μίλαν την Πράσινη φανέλα. Και αυτό γιατί ο Καλάμπρια δεν είχε καν σαν επιλογή στο μυαλό του να παίξει στην Αραβία. «Θα πάω κάπου που να κάνουν πρωταθλητισμό, θέλω μια ομάδα σαν την Μίλαν, έτσι έχω συνηθίσει».

Μετά την τελευταία ανανέωση με τους Rossoneri, ο Ντάβιντε είχε συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 2 εκατ. ευρώ «καθαρά» χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται κάποια bonus [μικτά 3.7 τον χρόνο]. Ένα ποσό περίπου ίδιο με αυτό που έπαιρνε στην Μίλαν, θα έχει και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος, πριν καν ο Ιταλός πατήσει το χορτάρι του ΟΑΚΑ, μπορεί να πει ότι έκανε ένα super-deal.

Δεν μπορούμε να μαντέψουμε το πώς θα πάει στην Ελλάδα, όμως είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει κάποιον σε σούπερ ηλικία που αν και δεν θα κάνει ποτέ την αδιανότητη εμφάνιση, θα παίζει πάντα στο 7. Παίκτης που γνωρίζει πώς είναι να βάζεις στην τσέπη εξτρέμ από το top-level, που ξέρει τι σημαίνει να φοράς μια φανέλα που ζυγίζει τόνους…