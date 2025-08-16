Γαλατασαράι: Ένα μήνυμα για τη Γάζα από τις εξέδρες του Rams Park

Οι φίλαθλοι της Γαλατασαράι και της Φατίχ Καραγκιουμρούκ (3-0), χθες (15/8) στον εναρκτήριο αγώνα της 2η αγωνιστική στην τουρκική Super Lig στο Rams Park, διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του Ισραήλ, για όσα συμβαίνουν στην Γάζα.

Οι οπαδοί της Γαλατασαράι, οι οποίοι συχνά εμφάνιζαν παρόμοια πανό την περασμένη σεζόν, άνοιξαν πανό πίσω από το τέρμα που έγραφαν: «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Αν η Ιερουσαλήμ δεν είναι ελεύθερη, ο κόσμος είναι αιχμάλωτος», «Η ανθρωπότητα πεθαίνει στην Παλαιστίνη» και «Ο κόσμος παρακολουθεί ζωντανά τη γενοκτονία».

Μάλιστα πριν από τον αγώνα, άνοιξαν ένα πανό στην Ανατολική Κερκίδα που έγραφε: «Αν ο καταπιεστής επιμένει να καταπιέζει, να ξέρετε ότι το τέλος είναι κοντά. Αν ο καταπιεσμένος επιμένει να αντιστέκεται, να ξέρετε ότι η νίκη είναι κοντά». Η λέξη «καταπιεσμένοι» στο πανό ήταν γραμμένη στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Ένα πανό που έγραφε «Υπάρχει καταπίεση στη Γάζα, μην μένετε σιωπηλοί» εμφανίστηκε στις κερκίδες της φιλοξενούμενης ομάδας, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί του Φατίχ Καραγκιουμρούκ.