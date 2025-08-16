Καβάλα: Ενίσχυση με Σταμούλη

Τον νεαρό επιθετικό Γιώργο Σταμούλη πρόσθεσε στο δυναμικό της η Καβάλα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό επιθετικό Γιώργο Σταμούλη.

Ο Γιώργος αγωνίζεται ως σέντερ φορ και έχει ήδη διαγράψει μια αξιόλογη πορεία σε σημαντικούς συλλόγους. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπου αγωνίστηκε σε U17, U19 και Ολυμπιακό Β’. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Φωστήρα, της ΑΕΚ Β’, ενώ την περασμένη σεζόν ανήκε στον Οθέλλο Αθηένου (Κύπρος). Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ελλάδας U16, σημειώνοντας 2 γκολ σε 3 συμμετοχές.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΟ Καβάλα και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες! 🔵⚪️