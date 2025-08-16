Με απουσία η Ριέκα απέναντι στον ΠΑΟΚ

Η Ριέκα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στην Κροατία (21/8 21:45), χωρίς τον βασικό μπακ Όρετς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και θα λείψει από τον πρώτο αγώνα.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας ξεκίνησαν έναν γύρο νωρίτερα τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις συγκριτικά με τον Δικέφαλο, με τα προβλήματα λόγω καρτών να κάνουν την εμφάνισή τους.

Τα δύο παιχνίδια με τη Λουντογκόρετς για τον 2ο προκριματικό του Champions League ήταν αρκετά «σκληρά», με πολλούς παίκτες της Ριέκα να βρίσκονται στο όριο.

Οι δύο βασικοί πλάγιοι μπακ Όρετς και Ντέβεντακ αντίκρισαν δύο φορές την κίτρινη κάρτα στα παιχνίδια με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, έτσι βρίσκονταν στο όριο στους αγώνες με τη Σέλμπουρν.

Μπορεί το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Ιρλανδούς να έληξε με μηδέν κάρτες, στην Ιρλανδία όμως, ο «χρυσός» σκόρερ Όρετς αντίκρισαν στο 85ο λεπτό την τρίτη κίτρινη κάρτα στα προκριματικά και αυτομάτως θα χάσει το πρώτο παιχνίδι της Ριέκα απέναντι στον ΠΑΟΚ (21/8 21:45).

Παράλλληλα, ο Ντέβεντακ ο αριστερός μπακ των Κροατών βρίσκεται στο όριο ενόψει της ρεβάνς, ενώ δύο κίτρινες έχει αντικρίσει και ο «θερμόαιμος» προπονητής της ομάδας, Ράντομιρ Ντζάλοβιτς, ο οποίος αν αντικρίσει την τρίτη του στον πρώτο αγώνα, θα παρακολουθήσει τον επαναληπτικό από τις σουίτες της Τούμπας.