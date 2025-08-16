Επίσημη πρόταση της Γαλατασαράι για Έντερσον – Η απάντηση της Σίτι

Η Γαλατασαράι έκανε κρούση στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον.

Εκτός πλάνων βρίσκεται στη Μάντσεστερ Σίτι ο Έντερσον και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την πρεμιέρα κόντρα στη Γουλβς. Η Γαλατασαράι ενδιαφέρεται για την απόκτησή του και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο κατέθεσε πρόταση στους «πολίτες» για τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ.

Ωστόσο τα 10 εκατ. ευρώ που προσφέρουν οι Τούρκοι είναι πολύ λιγότερα από εκείνα που αξιώνει η Σίτι, παρόλο που θα ήθελε να παραχωρήσει τον Έντερσον.

Κι αυτό γιατί στόχος του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι να φέρει στο Μάντσεστερ τον Τζίτζι Ντοναρούμα, που δεν θέλει να μείνει στην Παρί.

Για να ενεργοποιηθεί το… ντόμινο αυτό, θα πρέπει η Σίτι να δεχτεί μια καλύτερη πρόταση για τον Έντερσον.