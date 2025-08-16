Χάνει τον Ρομπέρτο Περέιρα η ΑΕΚ!

Τα νέα που έρχονται για την κατάσταση του Ρομπέρτο Περέιρα δεν είναι ευχάριστα καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μυϊκό τραυματισμό!

Ο Αργεντινός μέσος θυμίζουμε πως αντιμετώπισε πρόβλημα στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί. Άμεσα, υπήρξε έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ΑΕΚ και φόβοι για πρόβλημα που θα τον έθετε νοκ-άουτ και για τη συνέχεια...

Η ανησυχία φαίνεται πως επιβεβαιώνεται καθώς ο Περέιρα αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και ο Μάρκο Νίκολιτς τον χάνει για τα επόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη κόντρα στην Άντερλεχτ (21 και 28 Αυγούστου σε Βρυξέλλες και Νέα Φιλαδέλφεια αντίστοιχα), όσο και για τα δύο πρώτα παιχνίδια της Super League (24 Αυγούστου με Πανσερραϊκό και 31 με Αστέρα). Ο Περέιρα, αναμένεται να επιστρέψει για την ακρίβεια τον Σεπτέμβρη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω Εθνικών ομάδων, την πρώτη εβδομάδα του μήνα...

Μιλάμε για μια πολύ σημαντική απώλεια για την ΑΕΚ καθώς ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελούσε βασικό κομμάτι στα πλάνα του Νίκολιτς και μάλιστα ήταν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές, έχοντας παίξει βασικός και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Conference League με 274' αγωνιστικά λεπτά και 1 γκολ.

Η απώλεια του ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη της ΑΕΚ να αποκτήσει τον χαφ που θέλει, για τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε και στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Άρη.