Ο Νεϊμάρ επιστρέφει στην εθνική Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ αναμένεται να επιστρέψει στην εθνική Βραζιλίας.

Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον επιθετικό της Σάντος, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, στη μακρά λίστα που η CBF θα στείλει στη FIFA μέχρι την Κυριακή , όπως αναφέρει η ιστοσελιδα της εφημερίδας της Βραζιλίας «O' Globo».

Ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας θα καλέσει τους παίκτες για τους προκριματικούς αγώνες εναντίον της Χιλής (5/9) και της Βολιβίας (10/9) στο στάδιο Μαρακανά και στη Λα Παζ. Αυτός θα είναι ο «αποχαιρετισμός» της Βραζιλίας στο προκριματικό τουρνουά, έχοντας ήδη προκριθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στη συνέχεια, θα γίνουν φιλικά με ομάδες από την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη.