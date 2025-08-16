Σλοτ: «Στο 2-2... θα ήθελα πολύ να έβαζα τον Ζότα»

H Λίβερπουλ ξεκίνησε χθες (15/8) με νίκη (4-2) απέναντι στην Μπόρνμουθ την υπεράσπιση του τίτλου της, στην αυλαία» της νέας σεζόν (2025/26) στην Premier League.

Σημείο αναφοράς ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα, διεθνής Πορτογάλος επιθετικός της Λίβερπουλ, ο οποίος μαζί με τον 25χρονο αδελφό του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, γύρω στη 2:30 (ώρα Ελλάδας) στις 3 Ιουλίου, στην Ισπανία, στην επαρχία Ζαμόρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.

Το όχημα που επέβαιναν οι δύο τους, μετά από σκάσιμο του λάστιχου, όπως αναφέρουν ΜΜΕ, βγήκε από τον δρόμο, και προκλήθηκε πυρκαγιά. Σύμφωνα με μάρτυρες που κάλεσαν το 112, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες επεκτάθηκαν και στη γύρω βλάστηση.

Από τις δηλώσεις του Αρνέ Σλοτ δεν μπορούσε να λείψει ο Πορτογάλος. Έτσι όταν τον ρώτησαν, «τι σκεφτήκατε όταν η Μπόρνμουθ ισοφάρισε με 2-2» εκείνος απάντησε:

«Κανονικά, όταν το σκορ είναι 2-2, όλοι ξέρουν ποιον παίκτη ψάχνω εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα πολύ να βάλω τον Ντιόγκο Ζότα, αλλά δεν μπορούσα για τρομερούς λόγους. Αλλά απόψε οι οπαδοί και οι παίκτες έκαναν αυτό που έχει κάνει για εμάς τόσες πολλές φορές στο παρελθόν», τόνισε.