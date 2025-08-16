«Ενδιαφέρεται για τον Παγέρο ο Παναθηναϊκός»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού βάζουν δημοσιεύματα τον Μαρτίν Παγέρο της Ουντινέζε.

Σε μεταγραφικό… πυρετό βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και ένας παίκτης που φέρεται να τον απασχολεί είναι ο Μαρτίν Παγέρο. Ο 26χρονος μέσος της Ουντινέζε έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα και ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα αναφέρει το Τριφύλλι ως μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται.

Οι Ιταλοί δεν είναι αρνητικοί να παραχωρήσουν τον μέσο από την Αργεντινή, έχοντας ορίσει την τιμή του στα 10 εκατ. ευρώ. Ο Παγέρο, που αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος, ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπάνφιλντ, έπαιξε στην Ταγέρες, ενώ το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στην Αγγλία και την Μίντλεσμπρο, από την οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2023 η Ουντινέζε.