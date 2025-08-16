Στουτγκάρδη vs Μπάγερν για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26 στη Γερμανία διεκδικούν (16/8, 21:30) η (κυπελλούχος) Στουτγκάρδη και η (πρωταθλήτρια) Μπάγερν Μονάχου που θα «μονομαχήσουν» για το Σούπερ Καπ στην "MHPArena".

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η «παρθενική»... έκδοση του Σούπερ Καπ, το οποίο έχει πάρει το όνομα του Φραντς Μπεκενμπάουερ προς τιμήν του «Κάιζερ» του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2024.

Η Στουτγκάρδη μετέχει μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της -και δεύτερη διαδοχική- στο Σούπερ Καπ Γερμανίας, το οποίο κατέκτησε το... μακρινό 1992. Από την πλευρά της, η Μπάγερν Μονάχου προετοιμάζεται να διεκδικήσει για 18η φορά το τρόπαιο του... υπερπρωταθλητή Γερμανίας, το οποίο στο παρελθόν έχει πανηγυρίσει 10 φορές, με τελευταία το 2022 κόντρα στη Λειψία.

Όλοι οι αγώνες για το Σούπερ Καπ Γερμανίας από το 1987 έχουν ως εξής:

28/07/1987: Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 2-1 20/07/1988: Βέρντερ Βρέμης-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-0 25/07/1989: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 4-3 31/07/1990: Μπάγερν Μονάχου-Καϊζερσλάουτερν 4-1 06/08/1991: Καϊζερσλάουτερν-Βέρντερ Βρέμης 3-1 11/08/1992: Στουτγκάρδη-Ανόβερο 3-1 01/08/1993: Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 7-6 πέναλτι (κ.δ. 1-1, πρτ. 2-2) 07/08/1994: Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 3-1 παράταση (κ.δ. 1-1) 05/08/1995: Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 1-0 03/08/1996: Ντόρτμουντ-Καϊζερσλάουτερν 4-3 πέναλτι (κ.δ. 1-1, πρτ. 1-1) 07/08/2010: Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε 2-0 23/07/2011: Σάλκε-Ντόρτμουντ 4-3 πέναλτι (κ.δ. 0-0) 12/08/2012: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1 27/07/2013: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 4-2 13/08/2014: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-0 01/08/2015: Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 5-4 πέναλτι (κ.δ. 1-1) 14/08/2016: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 0-2 05/08/2017: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 4-5 πέναλτι (κ.δ. 2-2) 12/08/2018: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-5 03/08/2019: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-0 30/09/2020: Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 3-2 17/08/2021: Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 1-3 30/07/2022: Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 3-5 12/08/2023: Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 0-3 17/08/2024: Μπάγερ Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 4-3 πέναλτι (κ.δ. 2-2)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

10 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου

6 τίτλοι: Ντόρτμουντ

3 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης'

1 τίτλος: Καϊζερσλάουτερν, Σάλκε, Στουτγκάρδη, Λεβερκούζεν, Βόλφσμπουργκ, Λειψία