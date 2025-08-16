Τις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων αναλύει ο Τύπος, βλέποντας μόνο κέρδη, ενώ ασχολείται και με την Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Tούτη τη φορά ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που δικαιούταν. Το άξιζε, άλλωστε, και στην πρώτη μονομαχία με τη Ρέιντζερς. Θα ήταν κρίμα να έχανε κι αυτό το εισιτήριο, ειδικά στα πέναλτι κι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Αν θέλουμε να βάλουμε όσα έγιναν στην πραγματική τους διάσταση, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε ένα βαρύτερο μέγεθος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Σαχτάρ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Ανεξαρτήτως σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται σε διάφορα φεγγάρια, η δυναμική της είναι πάνω ασφαλώς κι από τη Ρέιντζερς.

Το ότι κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πετάξει έξω τη Σαχτάρ είναι από μόνο του μια επιτυχία. Και, μάλιστα, δίχως οι Πράσινοι να ηττηθούν σε κανένα από τα δυο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει κάτι σημαντικό. Ακόμα και στον αποκλεισμό του από τη Ρέιντζερς μέτρησε κέρδη. Διότι κανείς δεν αμφισβήτησε την αγωνιστική του αξία και τι ήθελε να κάνει στο γήπεδο. Απλά δεν μπόρεσε να σκοράρει στις ευκαιρίες του. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, στην πρόκρισή του, έχει μόνο οφέλη πια. Απέκλεισε ένα πολύ ισχυρό κλαμπ, έδειξε πολύ καλή ψυχολογία, είχε σωστές αντιδράσεις κι εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Είτε ο Παναθηναϊκός μπει σε stage του Europa είτε πάει στο Conference, το ευρωπαϊκό του ταξίδι μέσα στο καλοκαίρι θα είναι στο συν, όχι στο μείον.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-1 στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης. Οι "ερυθρόλευκοι" παρουσίασαν πρόσωπο εξαιρετικό, ανταγωνιστικό, με βασικό χαρακτηριστικό το έντονο πρέσινγκ που εφαρμόζει με συνέπεια η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή ονόματος. Η Νάπολι παρατάχθηκε με την ποιότητα που χαρακτηρίζει ένα ρόστερ γεμάτο διεθνείς, με τεχνική ανωτερότητα, ταχύτητα στην κυκλοφορία και σαφή προσανατολισμό στον άξονα. Η εκτέλεση του Πολιτάνο στο πρώτο γκολ υπογραμμίζει το τι ακριβώς σημαίνει ποιότητα ατομική. Ωστόσο, η πίεση των Πειραιωτών σε όλες τις γραμμές δυσκόλεψε αισθητά την ανάπτυξη των Ιταλών, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του σε μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, αποδεικνύοντας ότι έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές του Βάσκου τεχνικού.

Το πρέσινγκ δεν ήταν απλώς μια επιλογή έντασης ή φυσικής κατάστασης. Ήταν προϊόν συντονισμού, συνοχής και πειθαρχίας. Η πίεση ξεκινούσε από την πρώτη γραμμή, οι επιθετικοί έκλειναν τις γραμμές πάσας, τα χαφ έβγαιναν ψηλά, και η αμυντική γραμμή διατηρούσε συμπαγή διάταξη, ανεβαίνοντας μέτρα για να στηρίξει το pressing game. Ο Μεντιλίμπαρ έχει καταφέρει να μετατρέψει τον Ολυμπιακό σε μία ομάδα που πιέζει "ως μονάδα", με αλληλοκαλύψεις, συνεχή τρεξίματα και ένταση στο κάθε μαρκάρισμα. Στο επιθετικό σκέλος, ο Ολυμπιακός δεν είχε το εύρος ή την άνεση δημιουργίας της Νάπολι, αλλά η ταχύτητα με την οποία έφτανε στην αντίπαλη περιοχή ήταν αξιοσημείωτη. Η φάση του γκολ στο φινάλε από τον Τσικίνιο (90+1') αποτυπώνει την επιμονή της ομάδας μέχρι το τελευταίο λεπτό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Μία τέτοια βραδιά, με τρεις ελληνικές προκρίσεις στην ίδια ευρωπαϊκή αγωνιστική, δεν τη συναντά κανείς συχνά. Και σίγουρα όχι μέσα στον Αύγουστο, όταν οι ελληνικές ομάδες εύλογα ακόμα "ψάχνονται" αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ όχι μόνο έμειναν όρθιοι μετά τα πρώτα παιχνίδια που προκάλεσαν αμφιβολίες απέναντι σε Σαχτάρ, Βόλφσμπεργκερ και Άρη Λεμεσού, αντίστοιχα, αλλά βρήκαν τον τρόπο να πετύχουν το ζητούμενο. Δεν ήταν μόνο η τύχη που τους συνόδευσε, αν και σε τέτοιές βραδιές η τύχη πάντα παίζει τον ρόλο της. Ήταν και η αντοχή, η υπομονή, η ικανότητα να μείνουν στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και να εκμεταλλευτούν τις στιγμές τους. Το σημαντικότερο, ωστόσο, που κερδίζεται από τέτοιες βραδιές δεν είναι μόνο η πρόκριση αλλά η ηρεμία ενόψει της συνέχειας. Σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον που τείνει να βγάζει καταδικαστικές ετυμηγορίες από το πρώτο στραβοπάτημα, η πρόκριση λειτουργεί σαν ασπίδα, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον.

Πλέον, οι Βιτόρια, Λουτσέσκου και Νίκολιτς μπορούν να δουλέψουν με μεγαλύτερη άνεση και οι ποδοσφαιριστές να αισθανθούν αυτοπεποίθηση. Αποκλεισμοί αυτήν την εποχή θα προκαλούσαν μόνο... γκρίνια και θα οδηγούσαν σε πρόωρη αμφισβήτηση. Κοινός παρονομαστής στις τρεις περιπτώσεις ήταν ότι οι ομάδες δεν παρουσιάστηκαν όσο έτοιμες θα ονειρεύονταν οι φίλοι τους. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ βρίσκονται ακόμη στο επίπεδο που θέλουν να φτάσουν. Ωστόσο, και οι τρεις έκαναν βήμα μπροστά, βρίσκοντας λύσεις σε δύσκολες στιγμές και αποδεικνύοντας ότι μπορούν να αντέξουν την πίεση. Χρόνος για βελτίωση θα υπάρξει αρκετός στη συνέχεια και για τους τρεις μονομάχους.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Τη μοναδική πρόκριση επί κυπριακής ομάδας την πήρε η ΑΕΚ. Την πήρε όσο δύσκολα αναμενόταν, παρόλο που είχε βοηθήσει και η ίδια ώστε να κάνει δύσκολη τη ζωή της. Κυρίως μ’ όσα δεν έκανε στο πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό, όταν προηγήθηκε με 2-0. Για να έρθει αυτή η πρόκριση, χρειάστηκε να σκοράρουν τρεις παίκτες που ήρθαν στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Ο Μαρίν με εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι, σ’ ένα ματς γενικώς ήταν από τους καλύτερους. Ο Κουτέσα με τρομερή οβίδα στο ένας εναντίον ενός, σ’ ένα ματς που επίσης έδωσε μια ασίστ. Και ο Γιόβιτς που έκανε καταπληκτικό τελείωμα στο 3-1, σ’ ένα ματς που έδωσε έτοιμο γκολ στον Κοϊτά, ο οποίος το έχασε και που γενικώς βοήθησε πολύ από την ώρα που μπήκε.

Όμως η αλήθεια είναι πως ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η ΑΕΚ απέκτησε και τον Γιόβιτς και τον Κουτέσα και τον Μαρίν. Για να κάνουν τη δουλειά εκεί που χρειάζεται και να κρίνουν τα παιχνίδια με τις ενέργειές τους. Με τα γκολ τους, με τις ασίστ τους, με την ποιότητά τους. Για τον ίδιο λόγο απέκτησε και τον Ρέλβας, που μαζί με τον Μουκουντί έκαναν ματσάρα. Για τον ίδιο λόγο απέκτησε και τον Πένραϊς, που χρειάζεται ξεκάθαρα χρόνο προσαρμογής. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να αποκτήσει και αμυντικό χαφ, άμεσα, χθες. Το έχει πει ο Νίκολιτς σε όλους τους τόνους. Τον έχει ανάγκη η ΑΕΚ και όχι για τα μας με την Άντερλεχτ. Για να δώσει ισορροπία στο παιχνίδι. Σ’ οποιοδήποτε σχηματισμό.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Με το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η ομάδα αυτή μπορεί να διακριθεί στο επόμενο Euro. Στην Ελλάδα υπάρχει η εξής απλή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, χάρη στα χρήματα που ξοδεύουν, έχουν δύο σπουδαίες ομάδες για το επίπεδο της Ευρωλίγκας, την οποία κάθε χρόνο διεκδικούν, αλλά ο μεταξύ τους ανταγωνισμός έχει σχεδόν διαλύσει τα πάντα. Οι δύο αγοράζουν όποιο ταλέντο υπάρχει αλλά δεν το αξιοποιούν. Το χειρότερο είναι ότι ο ανταγωνισμός των δύο έχει δηλητηριάσει εντελώς τα μυαλά των οπάδνω. Είναι δεδομένο ότι αν η Εθνική αποτύχει, οι οπαδοί του ΠΑΟ θα βρίζουν τον κόουτς Σπανούλη και οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον Κώστα Σλούκα. Όλοι μοιάζουν να μη περιμένουν άλλον.

Σε ένα τόσο νοσηρό περιβάλλον η μόνη ελπίδα (και ευτυχώς μεγάλη) παραμένει ο Γιάννης, που δεν πήρε μέρος στα φιλικά αλλά θα είναι παρών στα παιχνίδια του Euro, ευτυχώς μεγαλουργεί μακριά από την Ελλάδα. Μακάρι εδώ να μην αγωνιστεί ποτέ ώστε να μείνει όσο γίνεται περισσότερο ανέγγιχτος από την τοξικότητα συνεχίζοντας να βοηθά την εθνική ομάδα ως ένα είδος εξωγήινου που ουδεμία σχέση έχει με όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Βέβαια, αντίθετα με όσα πιστεύαμε για χρόνια, παρακινημένοι από την ελπίδα και αφήνοντας κατά μέρος τη λογική, ο Γιάννης δεν αρκεί για να διεκδικήσει η ομάδα αυτή μετάλλια. Ο δρόμος της παρακμής της έχει ξεκινήσει χρόνια πριν.

