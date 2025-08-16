Ολυμπιακός: Φιλικό - πρόβα τζενεράλε με αντίπαλο την Ίντερ

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στις 21.30 στην Ιταλία την Ίντερ, στο τελευταίο τους παιχνίδι πριν από τη έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τους.

Το τελευταίο και ίσως το πιο δυνατό, φιλικό την περίοδο της προετοιμασίας δίνει απόψε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στις 21.30 (Cosmote Sport 1) στο Μπάρι την Ίντερ, στο κρας τεστ πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος.

Δύο ημέρες μετά τη φιλική ήττα από τη Νάπολι, τη μοναδική στα οχτώ φιλικά που έχει δώσει (έξι νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα), η ομάδα του Πειραιά θα τεστάρει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο που πάλεψε μέχρι το… παρά ένα πέρσι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε πως έμεινε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος και η ομάδα του αναμένεται να είναι έτοιμη στην πρεμιέρα.

Σήμερα, πάντως, θα αλλάξει όλη την ενδεκάδα και θα δώσει την ευκαιρία και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε ένα μεγάλο ματς.

Σε ότι αφορά το αρχικό σχήμα, ο Τζολάκης θα είναι στην εστία, πιθανότατα ο χρόνος στο δεξί άκρο της άμυνας θα μοιραστεί σε Κοστίνια - Ροντινέι, ενώ αριστερά θα βρεθεί ο Μπρούνο και στα στόπερ οι Καλογερόπουλος, Μπιανκόν. Ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη θα ξεκινήσουν στον άξονα, μπροστά τους ο Γιαζίτσι και στα φτερά της επίθεσης οι Στρεφέτσα και Καμπελά.

Μοναδικός προωθημένος ο Γιάρεμτσουκ, ενώ χρόνο αναμένεται να πάρουν οι Νασιμέντο, Λιατσικούρας.

Όσον αφορά την Ίντερ μπαίνει σε μια σεζόν με πολλές αλλαγές με κυριότερη αυτή στον πάγκο με τον Κριστιάν Κίβου στη θέση του Σιμόνε Ιντζάγκι. Ο Ρουμάνος κόουτς αναμένεται να κατεβάσει φουλ κομπλέ την ομάδα του ενόψει της έναρξης της Serie A.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ίντερ: Ζόμερ – Μπίσεκ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι – Ντάμφρις, Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου, Ενρίκε, Ντιμάρκο – Λαουτάρο, Τιράμ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης – Στρεφέτσα, Γιαζίτσι, Καμπελά – Γιάρεμτσουκ.