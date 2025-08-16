Ατρόμητος: Δυνατό φιλικό με τη Λάτσιο

Η ομάδα του Περιστερίου αντιμετωπίζει στις 21.00 στην Ιταλία τη Λάτσιο.

Το πιο απαιτητικό του τεστ, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος σε μία εβδομάδα δίνει απόψε ο Ατρόμητος.

Η ομάδα του Περιστερίου αντιμετωπίζει στις 21.00 στην Ιταλία τη Λάτσιο και ο Λεωνίδας Βόκολος θα έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας.

Ο Λεωνίδας Βόκολος έχει για πρώτη φορά στη διάθεση του τον νεοαποκτηθέντα Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, ενώ συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.

Το παιχνίδι θα έχει τηλεοπτική κάλυψη, καθώς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 3 και το YouTube της Nova!

Η αποστολή του Ατρόμητου