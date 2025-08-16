«Ο Παναθηναϊκός πολιορκεί τον Ουναΐ – Επανέρχεται και η Τράμπζονσπορ»

Στην Τουρκία εκτιμούν ότι η Τράμπζονσπορ θα κάνει πρόταση για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Προβάδισμα στην απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ δίνουν οι Τούρκοι στον Παναθηναϊκό, αλλά η Τράμπζονσπορ δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα «takagazete», η ομάδα της Τραπεζούντας θα κάνει νέα κίνηση για τον Μαροκινό χαφ.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Γαλλία, η Μαρσέιγ θέλει να πουλήσει τον παίκτη, με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει μια φοβερή πρόταση. Ωστόσο, ο Ουναΐ ζήτησε χρόνο, επειδή περιμένει κάποια πρόταση από κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα. Ιδανικά θα ήθελε να πάει στην Ισπανία και τη Τζιρόνα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των Μασσαλών για να τον αποκτήσει.

Με την κατάσταση να είναι ακόμα ρευστή, η Τράμπζονσπορ θέλει να κάνει κι αυτή πρόταση για να εντάξει τον Μαροκινό χαφ στο δυναμικό της.