ΠΑΣ Γιάννινα: Ένα ban λιγότερο, απομένουν άλλα έξι

Εξοφλήθηκε ή διακανονίστηκε η οφειλή με έναν εκ των Νάγκι, Μπιλμπάο, Ριένστρα.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές (Νάγκι, Μπιλμπάο, Ριένστρα) είχαν κερδίσει προσφυγές στις 12 Μαρτίου με αποτέλεσμα να επιβληθούν ban στην ομάδα της Ηπείρου που δεν μπορεί να κάνει ελεύθερα μεταγραφές παρά μόνο με περιορισμούς.

Απομένουν ακόμη έξι ban για να μην έχει πρόβλημα η ομάδα με τις μεταγραφές.

Παράλληλα ο Νίκος Σιόντης «καθάρισε» και με δύο περιπτώσεις παικτών που είχαν προσφύγει μεν, αλλά δεν είχαν προλάβει να επιδικαστούν τα ποσά. Αυτοί είναι οι Κόντε και Σόρια. Ο Ισπανός επιθετικός μάλιστα, συμφώνησε για επιστροφή, ενώ ο Σόρια δεύτερος ευχαρίστησε προσωπικά τον Γιαννιώτη επιχειρηματία.