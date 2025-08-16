Πανσερραϊκός: Κάταγμα στον αστράγαλο ο Αρμουγκόμ

Άτυχος στάθηκε ο Γιοέλ Αρμουγκόμ στον Πανσερραϊκό, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο.

Νοκ άουτ για το επόμενο διάστημα τέθηκε ο Γιοέλ Αρμουγκόμ στον Πανσερραϊκό, καθώς ο Γάλλος αριστερός μπακ υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Μάλιστα, υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Η οικογένεια του Πανσερραϊκού εύχεται περαστικά στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Yoel Armougom, ο οποίος υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης το επόμενο χρονικό διάστημα.

O Yoel υπεβλήθη άμεσα σε επιτυχημένη επέμβαση στην Κλινική "Άγιος Λουκάς", από τον συνεργάτη της ομάδας μας Χειρουργό Ορθοπεδικό Dr. Νικόλαο Κουκουλιά, σε άμεση συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Ιατρικού team Dr. Αθανάσιο Μηλούση!

😁🦁Το χαμόγελο του ωστόσο, δείχνει πως θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός σαν λιοντάρι που είναι!

