«Η Μοντερέι κοιτάζει και πάλι τον Πινέδα»

Στο στόχαστρο της Μοντερέι βρίσκεται και πάλι ο Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο Μεξικό.

Στο Μεξικό συνεχίζουν να… ονειρεύονται την επιστροφή του Ορμπελίν Πινέδα. Ο διεθνής χαφ της ΑΕΚ συνεχίζει να απασχολεί ομάδες της πατρίδας του και δημοσιεύματα θέλουν την Μοντερέι να εξετάζει την περίπτωση απόκτησής του.

Το περασμένο καλοκαίρι οι «Ραγιάδος» βρέθηκαν κοντά στην απόκτηση του Πινέδα, ωστόσο η πρότασή τους δεν ικανοποίησε την Ένωση. Φέτος, σύμφωνα με το ABC Deportes, θα επιχειρήσουν να κάνουν νέα πρόταση για να τον κάνουν δικό τους.

Τα δεδομένα ωστόσο είναι διαφορετικά, μιας και από αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται σε ισχύ η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Μεξικανού άσου, ύψους 8 εκατ. ευρώ για ομάδες από τη Λατινική Αμερική. Συνεπώς, αν η Μοντερέι όντως θέλει να κάνει τη μεταγραφή, θα πρέπει να δώσει στην ΑΕΚ αυτό το ποσό, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις, και εφόσον βέβαια ο Πινέδα επιθυμεί την επιστροφή του στο μεξικάνικο ποδόσφαιρο.

